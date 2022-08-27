المغرب يرد على البيان التونسي بشأن زعيم جبهة البوليساريو

2022/08/27 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية المغربية، السبت، إن بيان نظيرتها التونسية بشأن استقبال زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي "ينطوي على العديد من المغالطات".

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