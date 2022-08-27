فلاح حسن يفوز برئاسة الهيئة الإدارية لنادي الزوراء

2022/08/27 | 19:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع جددت الهيئة العامة لنادي الزوراء ، اليوم السبت، الثقة للدولي السابق فلاح حسن كرئيس للنادي.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "حسن فاز برئاسة الهيئة الإدارية لنادي الزوراء بحصوله على 215 صوتا للدورة الرابعة على التوالي ولمدة أربعة سنوات مُقبلة ". وأضاف، أن "حسن دخل كمرشح وحيد لمنصب الرئاسة، وحقق 215 صوتا".

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