2022/08/27 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vWhYv133P2U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالوثائق.. مشاريع بالمليارات لتأهيل الطرق والحوادث في ارتفاع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالوثائق.. مشاريع بالمليارات لتأهيل الطرق والحوادث في ارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).