2022/08/27 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -U84mB8xzr4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يُبكاء أم عراقية على الهواء بطريقة مؤثرة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يُبكاء أم عراقية على الهواء بطريقة مؤثرة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).