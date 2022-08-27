شاهد بالفيديو.. من الواقع | من 2010 لليوم ميقبلون ينطوني حقي بعدما خدمت العراق 20 سنة وهسه كلشي ماعندي

2022/08/27 | 19:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 254jMYfV-6A

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