2022/08/27 | 19:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qMHEOccPgK4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى.. تردي الكهرباء وانقطاعها بشكل كبير امام ارتفاع الجباية على المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديالى.. تردي الكهرباء وانقطاعها بشكل كبير امام ارتفاع الجباية على المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).