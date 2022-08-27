تشافي يعلّق على مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.. ويكشف مصير أوباميانغ وديباي

2022/08/27 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، والّتي أسفرت عن وقوع فريقه بمجموعة وصفت بـ "الحديدية"

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