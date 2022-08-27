بينهم شقيق مسؤول.. اسايش السليمانية تقبض على 12 تاجرا

2022/08/27 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

القت قوات آسايش السليمانية، اليوم السبت، القبض على 12 شخصا من أصحاب رؤوس الأموال والتجار.

وقال مصدر أمني، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "قوات اسايش السليمانية القت القبض على 12 شخصا من أصحاب رؤوس الأموال والتجار بتهمة تبيض الأموال وتزوير الصكوك البنكية في مدينة السليمانية".

وبين أنه "من بينهم شخص صاحب أكبر المقاهي والحانات والعديد من المشاريع التجارية وشقيق احد المسؤولين في حكومة الاقليم".

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