فلاح حسن رئيساً للهيئة الإدارية لنادي الزوراء

2022/08/27 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انتخبت الهيئة العامة لنادي الزوراء، اليوم السبت، فلاح حسن رئيساً للهيئة الإدارية للنادي.

وقال إعلام النادي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) إن "الهيئة العامة لنادي الزوراء انتخبت فلاح حسن رئيساً للهيئة الإدارية للنادي".

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