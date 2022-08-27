2022/08/27 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفد الخليجي يزور المدينة الرياضية في البصرة وملعب الميناء اللذين سيحتضنان خليجي 25..



صور المركز الخبري الوطني.

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