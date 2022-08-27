باحث سياسي يفصل مضمون رسالة السيد الصدر للقوى السياسية

2022/08/27 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تحدث الباحث في الشأن السياسي ورئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، اليوم السبت، عن مضمون المبادرة الاخيرة التي طرحها السيد مقتدى الصدر للقوى السياسية.وقال علاء الدين في تدوينة، […]

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