ليفربول يضرب بـ

2022/08/27 | 20:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي ليفربول فوزه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، على حساب نظيره بورنموث، بعد أن تعادل في الجولتين الأولى والثانية أمام فولهام وكريستال بالاس، وخسر في الثالثة من مانشستر يونايتد، إقر اكتساحه لضيفه بتسعة أهداف نظيفة

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