2022/08/27 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول يعادل الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ البريميرليغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يعادل الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ البريميرليغ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يعادل الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ البريميرليغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).