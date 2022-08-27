العاصفة الترابية تشتد في بغداد وكربلاء

2022/08/27 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصفة الترابية التي تشهدها بغداد، وبعض مدن البلاد، اشتدت خلال الساعات القليلة الماضية.

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