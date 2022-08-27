2022/08/27 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تحول نواب البرلمان العراقي الى عاطلين تماما، بعد انعدام الجلسات، لكن رواتبهم وامتيازاتهم وحماياتهم...

ظهرت المقالة البرلماني العراقي يحصل على أكثر من عشرين ألف دولار شهريا وهو عاطل أولاً على المسلة.

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