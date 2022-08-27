2022/08/27 | 20:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انتفض نادي ليفربول واكتسح ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد ليحقق فوزه الأول في...

ظهرت المقالة ليفربول يكتسح بورنموث بتسعة أهداف في الدوري الإنكليزي أولاً على المسلة.

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