سيف الظلم ورقاب المظلومين- قيس الدباغ

2022/08/27 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ حزن رسول الله حزنا شديدا بعد انتهاء معركة أحد حزن على عمه الحمزة الذي قتل بطريقة وحشية جدا ولم يكن حزنه بسبب مقتل عمه الحمزة فقط بل إن الرسول يعلم علم اليقين ان لكل معركة بين الحق والباطل استحقاقات يجب أن تدفع ومن أغلى الأنفس وكذلك يعلم مآل عمه إلى الجنة ولكن […]

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