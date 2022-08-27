بالصور.. ليفربول يمطر شباك بورنموث بتسعة أهداف دون رد

2022/08/27 | 20:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسح ليفربول ضيفه بورنموث بنتيجة ثقيلة (9- صفر)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول لويس دياز في الدقيقتين (3 و85) وهارفي إيليوت (6) وترينت ألكسندر أرنولد (28) وروبرتو فيرمينو (31 و62) وفيرجيل فان دايك (45) وكريس ميفام بالخطأ في مرماه (46) وفابيو كارفالو (81).



ورفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الثامن، وتجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز 17.

افتتح ليفربول التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة، بعدما أرسل فيرمينو عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى لها دياز مسددا رأسية سكنت الشباك.



وسرعان ما أضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، بتسديدة مقوسة قوية من إيليوت، أطلقها من على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر صلاح فرصة محققة لإضافة الثالث في الدقيقة 16، بعدما أرسل إيليوت عرضية للنجم المصري أمام الشباك الخالية في منطقة ال6 ياردة، إلا أنه سدد بغرابة بجوار القائم.

وعاد صلاح لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 19، بتسديدة قوية من داخل منطقة ال6 ياردة، فتألق حارس بورنموث في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ووقع أرنولد على الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 28، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس ترافيرس في التصدي لها.

وتواصل مهرجان أهداف ليفربول بإضافة الرابع في الدقيقة 31، بعدما حاول صلاح تمرير كرة داخل المنطقة، اصطدمت بدفاع بورنموث وتمهدت أمام فيرمينو الخالي من الرقابة، فسجل البرازيلي بسهولة.

وكاد بورنموث أن يقلص الفارق في الدقيقة 38، بعدما استقبل كريستي كرة على الصدر داخل المنطقة، لكنه سدد بقوة بجوار القائم.



وسدد فيرمينو كرة أرضية من خارج المنطقة في الدقيقة 45، أبعدها حارس بورنموث إلى ركنية.

وأضاف ليفربول الهدف الخامس من تلك الركنية، برأسية قوية من فان دايك بعد عرضية من روبرتسون، لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة للريدز.



وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، فأضاف الهدف السادس في الدقيقة 47، بعدما أرسل أرنولد عرضية من الجانب الأيمن، حاول ميفام إبعادها، لكنه وضع الكرة بالخطأ في مرماه.

ولم يتوقف قطار ليفربول عن السعي، بعدما تلقى فيرمينو كرة من دياز داخل منطقة ال6 ياردة في الدقيقة 51، فسدد البرازيلي كرة أرضية مرت بمحاذاة القائم.

وسجل ليفربول الهدف السابع في الدقيقة 62، بعدما أخطأ حارس بورنموث في إبعاد عرضية روبرتسون، لتتمهد أمام فيرمينو الذي سجل بسهولة.

وواصلت الكرة عنادها لصلاح، إذ تلقى المصري بينية مميزة من فابينيو في الدقيقة 75، ورغم انفراده بالحارس ترافيرس، إلا أنه سدد بغرابة فوق العارضة.

واستمر انهيار بورنموث فاستقبل الثامن في الدقيقة 80، بعدما مهد تسيميكاس الكرة لكارفالو داخل المنطقة، فسدد الأخير كرة قوية على الطائر في الشباك.

ولم تتوقف شهية ليفربول، فسجل الهدف التاسع في الدقيقة 85، بعد ركلة ركنية نفذها تسيميكاس، ووجها دياز برأسية في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز عريض لكتيبة المدرب يورجن كلوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ليفربول يمطر شباك بورنموث بتسعة أهداف دون رد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ليفربول يمطر شباك بورنموث بتسعة أهداف دون رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).