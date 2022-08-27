الحمداني: متنفذون يدعّون إنتماءهم لفصائل مسلحة يتجاوزون على الحصص المائية (صور)

2022/08/27 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا وزير الموارد المائية مهدي رشيد

الحمداني، اليوم السبت، من كثرة

التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية

في المحافظات العراقية من قبل متنفذين

يدعون انتماءاتهم لفصائل مسلحة.

وقال الحمداني في تصريح أدلى ب

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