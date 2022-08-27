النيران تلتهم النخيل بحريق كبير في مناطق وبساتين زراعية جنوبي العراق (صور)

2022/08/27 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، احتراق 250 نخلة إثر نشوب حريق في

مناطق وبساتين زراعية بمحافظة المثنى

جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت

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