فيديو.. اشتداد حدة العاصفة الترابية في كربلاء وعدة محافظات

2022/08/27 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتدت العاصفة الترابية التي

ضربت محافظة كربلاء المقدسة، في وقت

سابق من اليوم السبت، فيما تسيطر على

معظم محافظات وسط وجنوب العراق.

وذكر مراسل وكالة نون الخبرية، ان

العاصفة الترابية اشتدت في محافظة

كرب

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