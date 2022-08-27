سكان حي أميركي ينتفضون ضد تصوير فيلم شهير في شوارعهم

2022/08/27 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد حيّ في لوس أنجليس شكّل خلفية لأفلام "فاست أند فوريوس"، احتجاجات الجمعة ضد تصوير الجزء التالي من سلسلة السيارات السريعة هذه، بحجة أن طرقات الحي تشهد منذ طرح العمل طفرة في السباقات الحضرية غير القانونية.

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