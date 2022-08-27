2022/08/27 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجماع على تمكين المرأة ومنحها حقوق متساوية تعزز أدوارها في المجتمع الرئاسات قلقة من الإنسداد وتدعو الأطراف إلى التنازل والمضي بإنتخابات مبكّرة بغداد – قصي منذر اعربت الرئاسات الثلاث عن قلقها من استمرار الانسداد بين الفرقاء السياسيين ،الذي بدأ يهدد المنجز الأمني المتحقق في البلاد،فيما اكدوا انه لا بد من الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة […]

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