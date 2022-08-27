2022/08/27 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يبحث مع السفير الأردني تطورات الأوضاع المحلية الصدر : حل الأزمة مشروط بعدم إشتراك الأحزاب في العملية السياسية بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري اكد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، استعداده لتوقيع اتفاقية حل للازمة ،شريطة عدم اشتراك الأحزاب في العملية السياسية.وكتب عنه صالح محمد العراقي ،المعروف بوزير الصدر في صفحته على فيسبوك […]

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