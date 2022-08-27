2022/08/27 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يفكك شبكة مخدرات بعد تعقب أفرادها المحافظات – مراسلو (الزمان) نجح جهاز الأمن الوطني، في تفكيك أحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات في بغداد.واوضح الجهاز في مقطع فيديو اطلعت عليه (الزمان) امس أنه (بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود اثنين من المتاجرين بمادة الكرستال في احدى احياء بغداد ،تشكل فريق من عمليات الجهاز لمداهمة […]

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