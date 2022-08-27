بوتين يوقع مرسوما يتيح لمواطني أوكرانيا بالإقامة في روسيا لأجل غير مسمى

2022/08/27 | 21:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يتيح لمواطني دونيتسك ولوجانسك وكذلك شعب أوكرانيا بالإقامة في الأراضي الروسية إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إمكانية العمل دون الحاجة لإصدار تصريح عمل.وذكرت وكالة أنباء "تاس" …

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