بوتين يخصص مساعدات مالية للنازحين من دونباس وأوكرانيا

2022/08/27 | 21:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم بشأن المدفوعات المالية الاجتماعية للمواطنين الذين "أجبروا" على مغادرة دونستيك ولوجانسك وأوكرانيا، إلى روسيا.وتضمن المرسوم، أن ذلك بالنسبة للذين وصلوا إلى روسيا بعد 18 فبراير الماضي، على أن تصرف …

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