2022/08/27 | 21:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رد تحالف الفتح، السبت 08/27/2022 على تغريدة وزير مقتدى الصدر التي دعا فيها إلى...

ظهرت المقالة الفتح بشأن دعوة الصدر: أي انتخابات ستعيد نفس الوجوه والولاء الحزبي سيكون حاضرا أولاً على المسلة.

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