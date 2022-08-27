وفد خليجي يزور المنشآت الرياضية التي تستضيف خليجي 25 بالبصرة

2022/08/27 | 21:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: زارَ الوفدُ الخليجيّ المُكلف بالاطلاعِ على المُنشآتِ الرياضيّةِ التي تستضيف خليجي 25 في البصرة...

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