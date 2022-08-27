2022/08/27 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ملاحظة في مذكرات كوشنر عن سبب ابتسامة ترامب في السعودية، اشتباكات عنيفة في طرابلس بليبيا، وإحراق روسيا لكميات ضخمة من الغاز الطبيعي يوميًا، إلى تحقيق نادي ليفربول فوزه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5.. كوشنر يكشف عن ملاحظة تجبر ترامب على الابتسام في السعودية.. وليفربول ينتفض) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5.. كوشنر يكشف عن ملاحظة تجبر ترامب على الابتسام في السعودية.. وليفربول ينتفض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).