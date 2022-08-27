الجامعة العربية تُعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في ليبيا

2022/08/27 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء الأوضاع في طرابلس، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم.وقال أبو الغيط في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: “أستشعر قلقا كبيرا إزاء الأوضاع في […]

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