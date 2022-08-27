الأنواء الجوية: موجة الغبار ستتصاعد في الأيام المقبلة

2022/08/27 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، أن موجة الغبار ستتصاعد خلال الأيام المقبلة في عدد من مناطق البلاد.وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، للوكالة الرسمية، إن “الحالة الجوية في البلاد هي تصاعد للغبار وليس عواصف ترابية”، مبينا أن “الهيئة نوهت سابقا بأن البلاد ستتعرض الى تصاعد للغبار في نهاية فصل الصيف”.وأضاف، أن “ما يحدث هو نتيجة التغيرات المناخية، إضافة الى الفوارق الحرارية بين الكتل الهوائية (الدافئة والباردة) التي ساهمت في تصاعد الغبار”.وأشار الى، أن “العراق تأثر بالمنخفض الموسمي الحراري، حيث إن درجات الحرارة تصل في بعض الاحيان الى 50 درجة مئوية ثم تعاود الانخفاض تدريجياً”.وأكد الجابري أن “المعطيات تشير الى تصاعد للغبار في عدد من مناطق البلاد في الايام المقبلة لاسيما في المنطقتين الجنوبية والوسطى، بسبب التقلبات الموسمية للطقس”.

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