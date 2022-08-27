متنبئ جوي يحدد موعد زوال الموجة الغبارية الحالية

2022/08/27 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم السبت، موعد زوال موجة الغبار الحالية.وذكر عطية في منشور على الفيسبوك وتابعه /المركز الخبري الوطني/، ان “موجة الغبار التي تؤثر في مدن وسط البلاد حاليا […]

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