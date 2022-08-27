2022/08/27 | 22:03 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوافد الجديد للسيتي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/27 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوافد الجديد للسيتي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوافد الجديد للسيتي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).