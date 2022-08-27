من البحر الى النحر.. قوافل الزائرين تبدأ المسير من اقصى جنوب العراق نحو مرقد الامام الحسين (ع) | مصور

2022/08/27 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قوافل الزائرين، السبت، المسير من

منطقة راس البيشة اقصى جنوب العراق نحو

مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء،

لاداء زيارة الاربعين.

ووثقت عدسة وكالة نون الخبرية، لقطات

لقوافل الزائرين.

ومنطقة راس ال

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