تسريب بعض المعلومات حول الاجهزة التي ستكشف عنها آبل قريبا

2022/08/27 | 22:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آبل ستكشف خلال حدثها التقني الذي سيعقد في 7 سبتمبر المقبل.

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