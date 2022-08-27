بوتن يصرف مبالغ مالية لمن تركوا الأراضي الأوكرانية وجاءوا الى روسيا

2022/08/27 | 22:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قراراً، اليوم السبت، بصرف مبالغ مالية لمن تركوا الأراضي الأوكرانية وجاءوا الى روسيا، بمن فيهم المتقاعدون والحوامل وذوو الاحتياجات الخاصة.

ويقضي القرار الذي نشرته بوابة حكومية بصرف معاشات شهرية قدرها 10 آلاف روبل (170 دولارا) لمن اضطروا إلى مغادرة أراضي أوكرانيا منذ يوم 18 شباط/ فبراير.

ويستحق ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا نفس الدعم الشهري، بينما تستحق الحوامل مبلغا ماليا لمرة واحدة.

ويقضي القرار بصرف تلك المبالغ لمواطني أوكرانيا وأيضا دونيتسك ولوغانسك، وهما كيانان منشقان في شرق أوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما في شباط/ فبراير، في خطوة أدانتها أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها غير قانونية.

ويوم 18 شباط/ فبراير، أمر بوتن بصرف عشرة آلاف روبل لكل من جاء من دونيتسك ولوغانسك.

وتقدم موسكو جوازات سفر روسية للأوكرانيين، فيما تصفه كييف وواشنطن بأنه محاولة غير قانونية تبذلها موسكو لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في إطار ما تعتبر انه استحواذا استعماريا على الأراضي.

وتقول روسيا إنها تنفذ “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا لحماية نفسها والدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية الذين تقول إن السلطات الأوكرانية تضطهدهم، وهو ما تنفيه كييف.

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