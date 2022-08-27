بعد خلاف دام لخمس سنوات.. شيرين عبد الوهاب تصالح عمرو دياب.. وهذا ما قالته عنه

2022/08/27 | 22:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خلاف دام لخمس سنوات، حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب ان تصالح الفنان عمرو دياب، وكتبت عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، كلاماً وصفت فيه دياب، بأنه أحلى حاجة في الدنيا.

ولم تكشف شيرين عن سبب الرسالة المفاجئة، أو كيف تم الصلح بينها وبين زميلها، إلا انها اكتفت بما كتبته “أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب”.



وعبّر الجمهور عن سعادته بهذه الخطوة الجميلة التي قامت بها شيرين، تمهيدا لبداية جديدة لها في الوسط الفني، بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

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