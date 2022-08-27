الشرطة الإتحادية تلقي القبض على (7) متهمين في مناطق مختلفة ببغداد

2022/08/27 | 22:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت الشرطة الاتحادية القبض على 7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.وذكرت في بيان إنه “تمكنت قوة من اللواء السابع وبالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات الكرخ من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨ (مخدرات) في منطقة السيدية، فيما تمكنت قوة من اللواء السادس وبالتعاون مع مكتب مكافحة اجرام حي العامل بتنفيذ واجب القاء قبض بحق متهم مطلوب وفق المادة ٤٤٦ (سرقة) في منطقة الشرطة الخامسة”.

واضافت “ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء السادس في حي الفرات تم القاء القبض على خمسة أشخاص أطراف مشاجرة”، مؤكدة أنه “تم إحالة جميع المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم”.

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