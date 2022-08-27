2022/08/27 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم فوزه بأكثر من مليار دولار أميركي، إثر مشاركته في لعبة اليانصيب الكبرى في الولايات المتحدة منذ نحو شهر، لم يتقدم سعيد الحظ لأخذ جائزته بعد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مشاعر متناقضة".. الفائز بـ 1.3 مليار دولار في اليانصيب الأميركي لم يتقدم للحصول على الجائزة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مشاعر متناقضة".. الفائز بـ 1.3 مليار دولار في اليانصيب الأميركي لم يتقدم للحصول على الجائزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).