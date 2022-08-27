لحل الأزمة في العراق.. الصدر يقترح استبعاد جميع الأحزاب من تشكيل الحكومة

2022/08/27 | 22:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت أن تتخلى "جميع الأحزاب" عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

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