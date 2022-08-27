2022/08/27 | 22:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، السبت 08/27/2022، أن النظام السياسي الجديد...

ظهرت المقالة همام حمودي: النظام السياسي الجديد لم يأت على ظهر دبابة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (همام حمودي: النظام السياسي الجديد لم يأت على ظهر دبابة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (همام حمودي: النظام السياسي الجديد لم يأت على ظهر دبابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).