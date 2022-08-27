دولة القانون يرد على تغريدة الصدر: هروب الى الامام

2022/08/27 | 22:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق عضو دولة القانون زهير الجلبي، السبت 08/27/2022، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى...

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