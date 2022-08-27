"لست حنان خاشقجي".. خبيرة تجميل كويتية تثير جدلا وتوضح

2022/08/27 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت خبيرة التجميل الكويتية، حنان دشتي، جدلا على تويتر، السبت، بعد مقطع فيديو اشتكت فيه من أن بعض الفنادق والمحال التجارية في السعودية ترفع الأسعار عندما تميز اسمها كونها مشهورة وقالت: "هل أغير اسمي? لست حنان خاشقجي

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