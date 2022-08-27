2022/08/27 | 22:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ba96NJGIHmM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على هامش المؤتمرات.. الحقيقة المرّة للراهن العراقي وكلمات المسؤولين المنمقة عن حياة وردية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على هامش المؤتمرات.. الحقيقة المرّة للراهن العراقي وكلمات المسؤولين المنمقة عن حياة وردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).