حادثة مصرع عراقيين في تركيا :ذوو الضحايا يتحدثون عن تفاصيل نقل جثامين ابنائهم من تركيا الى العراق (فيديو)

2022/08/27 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيعت اهالي كربلاء جثامين ضحايا الحادث

الدموي الذي وقع في منطقة مرميس بمدينة

موغلا التركية وراح ضحيتها عدد من

الشباب العراقيين منهم 3 من كربلاء

المقدسة

وتابعت عدسة وكالة نون الخبرية تفاصيل

الحادث من خ

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