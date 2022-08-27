اتحاد الكرة يحدد موعد تدريبات أسود الرافدين

2022/08/27 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد الوحدة التدريبية الاولى للمنتخب الوطني.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الجهاز الفنيّ للمُنتخبِ الوطنيّ، قرر إقامةَ أول وحدةٍ تدريبيّةٍ مساء يوم الاثنين المُقبل في الساعةِ الثامنة مساءً بدلاً من يوم غدٍ الأحد، وذلك في ملعبِ البرج في جامعة بغداد”.وبين أن “التدريبات ستكون مُتاحةً أمام وسائل […]

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