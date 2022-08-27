الخدمة الاتحادي: 3791 درجة خصصت لتعيين العلوميين في 2022

2022/08/27 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، تخصيص 3791 درجة لتعيين العلوميين في 2022.وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني /،إن :”3791 درجة خصصت هذه السنة لتعيين العلوميين ضمن الدرجات […]

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