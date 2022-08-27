2022/08/27 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفع عدد جرائم قتل النساء في فرنسا بنسبة 20 في المائة في عام 2021 مقارنة بالعام السابق؛ إذ قُتلت 122 امرأة جراء عنف أسري على يد الزوج الحالي أو السابق، بحسب تقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 122 امرأة قُتلن بفرنسا في جرائم عنف أسري المركز الخبري الوطني.

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