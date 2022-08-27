2022/08/27 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الهداف النروجي إرلينغ هالاند مانشستر سيتي حامل اللقب من بعيد ومنحه الفوز على ضيفه كريستال بالاس 4-2 بعدما كان متخلفا صفر-2، فيما واصل أرسنال بدايته المثالية بفوز رابع تواليا وضعه في قمة الترتيب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاتريك هالاند ينقذ السيتي.. وأرسنال يتصدر بالعلامة الكاملة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاتريك هالاند ينقذ السيتي.. وأرسنال يتصدر بالعلامة الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).